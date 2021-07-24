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Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve part-time çalışanlara emeklilik fırsatı

Yapılandırma fırsatından isteğe bağlı kapsamında primini kendi yatıran ev kadınları ile kısmi süreli çalışanlar da yararlanacak. Bu fırsat için son tarih 31 Ağustos... Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.

24.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 24.07.2021 07:00
Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve Part-time çalışanlara emeklilik fırsatı

Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.

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Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve Part-time çalışanlara emeklilik fırsatı

Yapılandırma kanunu, Nisan 2021 ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin de yapılandırılmasına olanak veriyor.

Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve Part-time çalışanlara emeklilik fırsatı

PARA NASIL ÖDENECEK?

Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve Part-time çalışanlara emeklilik fırsatı

İsteğe bağlı kapsamında sigortasını başlatan ancak primini yatıramayanların 1 yıl süreleri bulunuyor.

Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve Part-time çalışanlara emeklilik fırsatı

Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.