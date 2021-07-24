Son tarih 31 Ağustos! Ev kadınlarına ve part-time çalışanlara emeklilik fırsatı
Yapılandırma fırsatından isteğe bağlı kapsamında primini kendi yatıran ev kadınları ile kısmi süreli çalışanlar da yararlanacak. Bu fırsat için son tarih 31 Ağustos... Kısmi süreli çalışanlar da son 12 aylık dönemde ödenmemiş primler için yapılandırma hakkından yararlanabilecek.
24.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 24.07.2021 07:00
Milyonların nefes aldığı barış yasası ile ev kadınlarından kısmi çalışanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren 'isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar' da yapılandırılıyor.
Bu süre içinde primlerin yatırılmaması durumunda sigortalılık süresine sayılmıyor. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri için yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir.