ŞOK'ta 25 TL üzeri envai çeşit indirimler! ŞOK 24 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla 4 üründe çılgın fırsatlar!

ŞOK'ta 25 TL üzeri envai çeşit indirimler! ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğuyla 4 üründe çılgın fırsatlar şubelere uğrayacak olanların dikkatini çekmeyi başaracak. Kataloğda yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Colgate Aktif Beyaz Diş Macunu, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan, Kadın/Erkek Kadife Jakarlı Bornoz, Silvercrast El Dikiş Makinesi, Blitz Dijital Bambu Baskül, Kiwi Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Lime Tablet Mop Seti ve Seramik Banyo Seti var. İşte ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri