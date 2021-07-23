ŞOK'ta 25 TL üzeri envai çeşit indirimler! ŞOK 24 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla 4 üründe çılgın fırsatlar!
ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğundaki indirimler yarın sabahın ilk saatleriyle birlikte binlerce şubede yer alacak. ŞOK'ta bu hafta sonu Silvercrast El Dikiş Makinesi, Blitz Dijital Bambu Baskül, Kiwi Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Lime Tablet Mop Seti, Seramik Banyo Seti, Primanova Lenox Beyaz Banyo Seti, 2'li Süngerli Banyo Paspası, 2'li Viva Süngerli Sıvı Sabunluk, Colgate Aktif Beyaz Diş Macunu, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan, Kadın/Erkek Kadife Jakarlı Bornoz, Küvette Bebiş Bebek, Lenox Beyaz Banyo Seti ve Colgate Mikro İnce Siyah Yumuşak Diş Fırçası ürünleri revaçta olacak.
23.07.2021 17:27
- Son Güncelleme: 23.07.2021 17:29
ŞOK'ta 25 TL üzeri envai çeşit indirimler! ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğuyla 4 üründe çılgın fırsatlar şubelere uğrayacak olanların dikkatini çekmeyi başaracak. Kataloğda yarından itibaren satışa sunulacak ürünler arasında Colgate Aktif Beyaz Diş Macunu, Le Petit Marseillais Duş Jeli, Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan, Kadın/Erkek Kadife Jakarlı Bornoz, Silvercrast El Dikiş Makinesi, Blitz Dijital Bambu Baskül, Kiwi Profesyonel Saç Kurutma Makinesi, Lime Tablet Mop Seti ve Seramik Banyo Seti var. İşte ŞOK 24 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri