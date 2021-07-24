Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...
Çalışan işçiler 'meslek hastalığı', memurlar da 'vazife malulü' kapsamında bulunuyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ayrıca öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan; yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı veriliyor.
24.07.2021 07:00
- Son Güncelleme: 24.07.2021 07:00
Toplu Konut İdaresi tarafından ayrıca öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan; yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı veriliyor.