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Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...

Çalışan işçiler 'meslek hastalığı', memurlar da 'vazife malulü' kapsamında bulunuyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor. Toplu Konut İdaresi tarafından ayrıca öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan; yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı veriliyor.

24.07.2021 07:00 - Son Güncelleme: 24.07.2021 07:00
Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...

Çalışan işçiler 'meslek hastalığı', memurlar da 'vazife malulü' kapsamında bulunuyor. Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisinden yararlanma hakkı bulunuyor.

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Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...

Toplu Konut İdaresi tarafından ayrıca öncelik sıralamasına göre belirlenen hak sahiplerine, bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla yapılan konutlardan; yüzde10 peşin ve 240 ay vade sabit taksitlerle konut edinme imkanı veriliyor.

Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...

SGK bu haklara ilişkin sorulara yanıt verdi:

Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...

FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Elektrik, su faturasında indirim ve faizsiz konut kredisi imkanı var! Harp, vazife malulleri, 15 Temmuz gazileri...

Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle aylık bağlananlar, 15 Temmuz gazileri, dul ve yetimleri.