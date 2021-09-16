Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırma 30 Eylül'de sona eriyor. Yapılandırma devlete olan tüm borçları kapsarken aynı zamanda kolay emekliliğin de yolu açıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları açıkladı.
16.09.2021 11:46
- Son Güncelleme: 16.09.2021 11:51
Güncel prim tutarı yerine söz konusu dönemdeki tutar enflasyon ile güncellenerek ödeniyor. Bunun için SGK'ya başvurup yapılandırma kapsamında ihya yapmak istediğinizi bildirmeniz gerekiyor.