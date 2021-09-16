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Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırma 30 Eylül'de sona eriyor. Yapılandırma devlete olan tüm borçları kapsarken aynı zamanda kolay emekliliğin de yolu açıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları açıkladı.

16.09.2021 11:46 - Son Güncelleme: 16.09.2021 11:51
Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!

Yapılandırma ile devlete olan borçların tüm faiz ve cezaları silinirken anaparaya sadece enflasyon farkı eklenecek. Eğer peşin ödemeyi seçerseniz bu eklenen farkın da yüzde 90'ı silinecek.

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Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!

Yapılandırma kamuya prim borcu olanlar ya da geçmiş primlerini yeniden canlandırmak (ihya) isteyenler için de fırsat sunuyor. Üstelik büyük bir ödeme avantajı da sağlanıyor.

Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!

BAĞKURLU İÇİN FIRSAT VAR
Geçmişte Bağ-Kur kapsamında sigortalı olup primlerini yatırmayanların borcu birikiyor. Eğer bu borcu ödemezlerse günleri dondurulup ödeyecekleri para da siliniyor.

Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!

Bağ-Kur'lular daha sonra bu günlere ihtiyaç duyarlarsa güncel asgari ücret miktarı üzerinden hesaplanan yeni ödemeyle satın alabiliyor. Yapılandırma ile geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan sigortalılık süreleri daha düşük ödemeyle ihya ediliyor.

Son tarih 30 Eylül! İşte kolay emekliliğin yolu! Borcunu yapılandır emekli ol!

Güncel prim tutarı yerine söz konusu dönemdeki tutar enflasyon ile güncellenerek ödeniyor. Bunun için SGK'ya başvurup yapılandırma kapsamında ihya yapmak istediğinizi bildirmeniz gerekiyor.

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