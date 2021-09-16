Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını uçurdu! Yüzde 150 artış!
"Simgelerin Köprüsü" diye adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalarda sona gelinirken Lapseki ve çevresi yatırımcıların gözdesi haline geldi. 18 Mart 2022'de açılacak olan Çanakkale Köprüsü yüzünden arsa fiyatları tavan yaptı.
Pandemide arsa alımları artarken, Çanakkale Köprüsü'nün yapıldığı Lapaseki ve çevresi arsa yatırımı yapanların gözdesi haline geldi.
Köprünün 18 Mart'ta açılması beklenirken, bölgede fiyatlar yüzde 150 arttı. Köprünün ana bağlantı noktası olan Lapseki ve civarında henüz imara açılmamış arazilerin metrekare fiyatları 40 TL'ye, imarlı arazilerde fiyatlar minimum 100 TL'ye çıktı.
Konuya ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Erilkun, "Hem Kuzey Marmara Otoyolu'nun en önemli bağlantı noktası olması, hem de toprakların çok verimli, ikliminin de elverişli olması, bölgeye talebi artırırken, Çanakkale Köprüsü'nün iki yakayı birleştirecek olmasıyla bölgeyi Türkiye'nin en hızlı yükselen değeri haline getirdi" dedi.
"DENİZ GÖREN ARAZİLER BORSA HIZIYLA EL DEĞİŞTİRİYOR"
"Şu anda en fazla talep gören noktalar köprü ayağının bulunduğu Lapseki ve civarı köyler. En fazla hareketlilik eski bir Rum köyü olan Güreci, Çardak, Mecidiye ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri. Bu noktalar bölgenin en nezih noktaları ve 1/1000'lik imar planlarının açıklanmasıyla arazi vasfındaki pek çok yerin arsa niteliği kazanma durumu sözkonusu olacak.
Bu nedenle pek çok yatırımcı bu noktalardan yer topluyor, özellikle deniz gören araziler adeta borsa hızıyla el değiştiriyor" diye konuştu. Bu sonucunda bölgede fiyatların 1 yılda yüzde 150 arttığını aktaran Erilkun, "Büyük, küçük tüm birikimleriyle yatırımcılar Çanakkale'de toprak alımı yapmaktalar.