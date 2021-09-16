Çanakkale Köprüsü arsa fiyatlarını uçurdu! Yüzde 150 artış!

"DENİZ GÖREN ARAZİLER BORSA HIZIYLA EL DEĞİŞTİRİYOR"

"Şu anda en fazla talep gören noktalar köprü ayağının bulunduğu Lapseki ve civarı köyler. En fazla hareketlilik eski bir Rum köyü olan Güreci, Çardak, Mecidiye ve Gazi Süleyman Paşa mevkileri. Bu noktalar bölgenin en nezih noktaları ve 1/1000'lik imar planlarının açıklanmasıyla arazi vasfındaki pek çok yerin arsa niteliği kazanma durumu sözkonusu olacak.