Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

Kamuya memur alımları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve farklı kurumlarında çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak KPSS 60 puan alma şartı yayınlanan ilanlarda belirtildi. Kılavuzu yayınlanan ilanlara nasıl müracaat uygulanacağı detayları sunuldu. Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir. Kamu kurumu ve belediyelerde istidam edilecek olan adaylardan en az KPSS 60 puan şartı arandığı ilan ile belirtiliyor. İşte Eylül ayı memur alım kadroları!

16.09.2021 12:17 - Son Güncelleme: 16.09.2021 12:17
81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021! Kamuya personel alımları eylül ayında da devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve farklı kurumlarında çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak KPSS 60 puan alma şartı gösterilen ilanlarda belirtildi. Kılavuzu yayınlanan ilanlara nasıl müracaat uygulanacağı detayları sunuldu. Devlet memuru yapılan iş ve göreve nazaran farklı kategorilerde sınıflandırılabilir.Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma gore değişmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

2021 Eylül Ayı Memur, Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak Kurumlar!

2021 Eylül ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 1.728 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi Alacak

Kırklareli Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi Alacak

Pamukkale Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi Alacak

81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 Öğretim Elemanı Alim İlanı

Pamukkale Üniversitesi 12 Sürekli İşçi Alacak

81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021!

T.C. Merkez Bankası Başkanlığı 40 Bilişim Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 30 Personel Açıktan Alim Sınavı

Adalet Başkanlığı 8 Adet Çözümleyici Alınacak

SON DAKİKA