81 ilde kamuya 1.728 memur alımı yapılacak! KPSS şartlı ve şartsız belediye kamu başvuru şartları! İşte Eylül ayı memur alım kadroları 2021! Kamuya personel alımları eylül ayında da devam ediyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve farklı kurumlarında çalışmak isteyen adayların öncelikli olarak KPSS 60 puan alma şartı gösterilen ilanlarda belirtildi. Kılavuzu yayınlanan ilanlara nasıl müracaat uygulanacağı detayları sunuldu. Devlet memuru yapılan iş ve göreve nazaran farklı kategorilerde sınıflandırılabilir.Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma gore değişmektedir.