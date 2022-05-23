Son sözü Meclis söyleyecek! Milyonlarca çalışanın gözü o tarihte! Asgari ücretliye bayramda 2.125 ikramiye hesabı onaylandı mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Asgari ücretliye bayramda ikramiye verilecek mi sorusunun yanıtı büyük bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete ek zam konusu gündemdeyken bir diğer merak edilen konu da ikramiye oldu. Çalışanlar, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? diye araştırıyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi bekleniyor. Peki, resmi açıklama geldi mi? İşte asgari ücretliye bayram ikramiyesi hesabı...