Son sözü Meclis söyleyecek! Milyonlarca çalışanın gözü o tarihte! Asgari ücretliye bayramda 2.125 ikramiye hesabı onaylandı mı?
Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi sorusu gündemde merak edilen konular arasında. Kurban Bayramı öncesinde Meclis'ten asgari ücretlinin yüzünü güldürecek haberler bekleniyor. Peki asgari ücretliye bayram ikramiyesi ödenecek mi? İşte tüm merak edilen gelişmeler haberimizde...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Asgari ücretliye bayramda ikramiye verilecek mi sorusunun yanıtı büyük bir ilgiyle araştırılmaya başlandı. Asgari ücrete ek zam konusu gündemdeyken bir diğer merak edilen konu da ikramiye oldu. Çalışanlar, Asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı? diye araştırıyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, asgari ücret net tutarının yarısı kadar bayram ikramiyesi verilmesi bekleniyor. Peki, resmi açıklama geldi mi? İşte asgari ücretliye bayram ikramiyesi hesabı...
ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Sosyal medyada paylaşılan bilgiye göre, asgari ücretin yarısı kadar bayram ikramiyesileceği ileri sürülüyor.
Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?
Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.
Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.