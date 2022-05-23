19-35 yaş arası 250 kişi alınacak! İŞKUR ilanı yayımladı! 81 ilde BİM'e 5.000 TL maaşla personel aranıyor! Çalışmak isteyenler belgeleriyle...

BİM zincir marketlerinde çalışmak isteyenlere güzel haber geldi. İŞKUR aracılığı ile 81 il genelinde toplam 250 personel alınacak. BİM marketlerinde çalışam isteyen adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler. Bim maaşları en az asgari ücret düzeyince olup personeller yaklaşık 5.000 TL aylık maaş alabilmektedir. BİM'in yanı sıra İŞKUR ile binlerce işçi, personel ve memur arayışı devam ediyor. Peki BİM personel başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 BİM personel alımı başvuru şartları neler? İşte BİM personel alımı ve İŞKUR işçi, memur alımı detayları...