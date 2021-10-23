Son pişmanlık fayda etmez! Elinizde varsa...Hiç bilmeden cebinizde servet taşıyor olabilirsiniz! 5 lira diye yüzüne bakmıyordu ama...
Son dönemlerde hatalı basım paralar oldukça gündem olmuş durumda. Bu paraların değerli olduğuna inanan vatandaşlar banknotları satışa çıkarmaktan geri durmuyor. Bu anlamda paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir adet az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu yanlış basım paraları internet üzerinden koleksiyonerler amacıyla satışa sunuyor. En çok satışa yayılan banknotlar arasında ise 5-10-20-50 ve 100 TL'lik banknotlar yer alıyor. Vatandaşlar bazı durumlarda paraların düzmece olduğunu düşünüyor fakat gerçek bankaya götürünce meydana çıkıyor. Bankada oluşturulan incelemelerin sonrasında paranın yanlış basıldığı belirleme ediliyor.
HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR
Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.
'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'
Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.
50 TL'LİK BANKNOTU, 80 BİN LİRAYA SATIŞA ÇIKARDI
Trabzon'un Tonya ilçesinde fırın ustası Şerafettin Elbir (33), bir müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu, 80 bin liraya satışa çıkardı.
İlçede ekmek fırınında usta olarak çalışan Şerafettin Elbir, bir müşterisinin verdiği 50 TL'lik banknottaki hatayı fark etti. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken '5' yazdığını gören Elbir, durumdan şüphelenerek, sahte olduğunu düşündüğü parayı bankaya götürdü. Bankada yapılan incelemelerin ardından, paranın sahte olmadığı anlaşıldı. Paranın hatalı basıldığı tespit edilirken, internette araştırma yapan Elbir, koleksiyoncuların bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrendi. Elbir, hatalı basım paranın fotoğraflarını internet ortamında paylaşıp, satışa çıkardı. Elbir, en az 80 bin TL istediği parayı, en yüksek teklifi verene satacak.
Paranın hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece birkaç tane olduğunu söyleyen Elbir, "Akşam iş yerinin kasasını toparlarken, kasadaki 50 TL'nin sıfırının olmadığını fark ettim. Durumu bir arkadaşıma anlattım, arkadaşımda bana bu paralarının değerli olduğunu ve koleksiyonerlerin bu paralara ilgi duyduğunu söyledi. Arkadaşımla paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bankaya gittik. Bankada para okuma cihazından geçti, ardından para kalemi kullandık sahte olmadığını öğrendik. Sonra internette bir araştırma yaptık; bu paraların çok yüksek rakamlara 70-80 bin liraya satıldığını öğrendik. Biz de açık artırma usulüyle parayı 80 bin liradan satışa sunduk. En yüksek teklifi verene parayı vermeyi düşünüyoruz" dedi.