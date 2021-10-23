Maaşlar en az 17.100 TL'den başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya 1.032.000 işçi alacak. Başvuru için Avrupa ve Amerika'daki ülkelerden duyuru yapılması bekleniyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Şimdi başvuruya dair bilgiler merakla araştırılıyor.