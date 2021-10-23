Maaşlar en az 17.100 TL'den başlıyor! Kanada, Almanya, Finlandiya 1.032.000 işçi alacak! Başvuru için...
Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Almanya ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyon 32 bin personel alımı yapılacağı görülmüştür. Avrupa ve Amerika kıtasındaki ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerin kurları hesaplandığında maaşlar 13 bin 100 TL'den başlıyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak ediyor.
Maaşlar en az 17.100 TL'den başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya 1.032.000 işçi alacak. Başvuru için Avrupa ve Amerika'daki ülkelerden duyuru yapılması bekleniyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alımı olacak. Şimdi başvuruya dair bilgiler merakla araştırılıyor.
Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Kanadalı işletmelerinin yüzde 64'ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini gösterdi.
Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.
Sağlıktan, hizmete; sanayi ve imalattan, ulaştırmaya kadar pek çok sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada'nın iş alımı için nasıl başvurular yapılacağı henüz detaylarıyla açıklanmadı.