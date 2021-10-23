3.962 TL maaşla 5 binden fazla personel alım müjdesi! MEB son dakika duyurdu! İşte başvuru koşulları

3.962 TL maaşla 5 binden fazla personel alım müjdesi verildi. MEB bilgileri son dakika duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruya dair tüm detaylar netleşti. Başvuru için ortaöğretim mezunu olmak yeterli ancak 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olma şartı aranıyor. Yine aynı ilanda yer alan bilgilere göre, hizmet yılı 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olarak görülmektedir. 20 yıldan daha fazla hizmeti olanların brüt aylık ücreti 4.020 TL oluyor.