3.962 TL maaşla 5 binden fazla personel alım müjdesi! MEB son dakika duyurdu! İşte başvuru koşulları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5 bin 872 aşçı ve aşçı yardımcısı alımı yapılacak. MEB'den en az 3.788 TL maaşla personel alımı müjdesi geldi. Başvuru için lise mezunu olmak yeterli ancak KPSS ortaöğretim düzeyinde bir sınav puanı alınmış olması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni personel alımı ilanı yayınlandı. İlandaki bilgilere göre, aşçı, aşçı yardımcısı ve fizyoterapist alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu alımların 5.872'si aşçı ve aşçı yardımcısı olarak yapılacak. Hizmet süresi 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olacak. İşte ilana başvuru koşulları
23.10.2021 15:49
- Son Güncelleme: 23.10.2021 15:49
3.962 TL maaşla 5 binden fazla personel alım müjdesi verildi. MEB bilgileri son dakika duyurdu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruya dair tüm detaylar netleşti. Başvuru için ortaöğretim mezunu olmak yeterli ancak 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olma şartı aranıyor. Yine aynı ilanda yer alan bilgilere göre, hizmet yılı 5 yıldan daha az olanların brüt aylık ücreti 3.788 TL olarak görülmektedir. 20 yıldan daha fazla hizmeti olanların brüt aylık ücreti 4.020 TL oluyor.