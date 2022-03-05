Mart 2022 konut kredisi faizleri! Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar

Vakıfbank Konut Kredileri

Vakıfbank Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi kapsamında 1 milyon TL'ye kadar olan krediler için %1,20, 1 milyon TL ve üzerinde kredi talepleri için %1,29 faiz oranları ile kredi desteği sağlamaktadır.