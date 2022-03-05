Mart 2022 konut kredisi faizleri! Sıfır, birinci el ve ikinci el konut alımında bomba destek! Kampanyalı kampanyasız en düşük oranlar
Devlet destekli mevduat ve katılım bankalarından kişilerin tercihlerine göre ister makul faizlerle isterlerse faizsiz makul kâr oranları ile konut kredisi desteği veriliyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin en cazip oranlarla yararlanabilecekleri krediler çoğu değişik kesimden vatandaşı kapsamaya devam ediyor. Tercih edeceğiniz finansman desteğine göre en makul geri ödeme seçeneklerinden yararlanarak kira öder gibi ev sahibi olabilirisiniz. Peki dar gelirlileri ev sahibi yapacak konut kredisi takviyeleri neler? İşte en makul konut krediler
05.03.2022 08:43 - Son Güncelleme: 05.03.2022 08:43
Ziraat Bankası Konut Kredileri
Devlet destekli konut kredisi denince akla ilk gelen bankalardan olan Ziraat, birçok farklı gelir grubundan vatandaşın rahatça ev sahibi olmasını sağlamak için konut kredisi desteği vermeye devam ediyor. Emeklilere özel konut kredisi de sunana Ziraat Bankası, faizsiz konut kredisi kullanmak isteyenlere ise Ziraat Katılım aracılığıyla kâr oranları üzerinden kredi vermektedir.