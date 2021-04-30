Son gün bugün! Yapmayan bin pişman! Borcu olanları ilgilendiriyor! Faizler silinecek

Koronavirüs salgınını önleme tedbirleri kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma süresinde primlerin ve yapılandırma taksitlerinin zamanında ödenebilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması amacıyla, prim borcunu ve yapılandırma taksitlerini ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılarımıza, 30 Nisan 2021 tarihinde evleri veya işyerlerine en yakın banka şubelerine giderek prim borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyet tanınmıştır.