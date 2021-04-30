SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede yerini aldı! Kıtanın en yoğun havalimanı unvanını korudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den 25 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda, iç hatta 57 bin 335, dış hatta 113 bin 482 olmak üzere toplam 170 bin 817 uçuş sayısına ulaşıldı. Bu uçuşlarla iç hatta 6 milyon 619 bin 567 ve dış hatta 12 milyon 852 bin 945 olmak üzere toplam 19 milyon 472 bin 512 yolcu ağırlandı.