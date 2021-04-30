SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı Avrupa'da zirvede yerini aldı! Kıtanın en yoğun havalimanı unvanını korudu
Türkiye'nin vizyon peojelerinden olan ve açıldığı günden bu yana kırdığı rekorlarla ile ödüle doymayan İstanbul Havalimanı EUROCONTROL verilerine göre; bu yıl Avrupa'da zirvedeki yerini alırken, kıtanın en yoğun havalimanı unvanını da korudu. İstanbul Havalimanı, Skytrax'in değerlendirmesi kapsamında "5 Yıldızlı Havalimanı" ve Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemlerle "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerini de aldı.
30.04.2021 09:50
- Son Güncelleme: 30.04.2021 09:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2018'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı, o tarihten bu yılın 25 Nisan'ına kadar 578 bin 118 uçakla 82 milyon 789 bin 424 yolcuya hizmet verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Türkiye'nin Zafer Anıtı" olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, havacılık sektörünü dünyanın zirvesine taşımaya katkı sağladı.
İstanbul Havalimanı'nda açılışından 25 Nisan'a kadar iç hatta 158 bin 932, dış hatta 419 bin 186 olmak üzere toplamda 578 bin 118 uçuş gerçekleşti. İç hatta 21 milyon 991 bin 564 ve dış hatta 60 milyon 797 bin 860 olmak üzere toplamda 82 milyon 789 bin 424 yolcuya hizmet verildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den 25 Nisan'a kadar İstanbul Havalimanı'nda, iç hatta 57 bin 335, dış hatta 113 bin 482 olmak üzere toplam 170 bin 817 uçuş sayısına ulaşıldı. Bu uçuşlarla iç hatta 6 milyon 619 bin 567 ve dış hatta 12 milyon 852 bin 945 olmak üzere toplam 19 milyon 472 bin 512 yolcu ağırlandı.
SALGINDA DA AVRUPA'NIN BİRİNCİSİ OLDU
Salgın koşullarına rağmen dünya çapında başarılara imza atmayı sürdüren İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu yıl da Avrupa'da zirvedeki yerini alırken, "kıtanın en yoğun havalimanı" unvanını da korudu.