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Haberler Ekonomi Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur'luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim'den sonra...

Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur'luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim'den sonra...

SSK, Bağkur'lu vatandaşları ilgilendiren haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklinde kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 3.5 yıl kısaca bin 261 gün prim ödenen yerden emekli oluyor. Bu seçim erken emekli olmanıza yol açıyor ve emekli maaşınızı arttırıyor. Öte yandan, ister SGK'lı olun ister Bağkur'lu, 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 600-700 liraya yakın artış oluşuyor. Tüm bunların yanı sıra alacağınız ikramiyeyi de artırıyor. Peki, emekli maaşında 3.5 yıl formülü nasıl uygulanır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

23.09.2021 13:17 - Son Güncelleme: 23.09.2021 13:17
Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur’luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim’den sonra...

Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur'luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! SSK, Bağkur'lu yurttaşları ilgilendiren haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklinde kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 3.5 yıl yani bin 261 gün prim ödenen yerden emekli oluyor. Bu seçim erken emekli olmanıza yol açıyor ve emekli maaşınızı arttırıyor. Öte taraftan, ister SGK'lı olun ister Bağkur'lu, 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 600-700 liraya yakın artış oluşuyor. Tüm bu tarz şeylerin yanı sıra alacağınız ikramiyeyi de artırıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur’luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim’den sonra...

5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Alacakları maaş ve zamlar da bağlı olunan kurumlara göre değişiklik gösteriyor.

Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur’luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim’den sonra...

TARİHE DİKKAT!

Ancak son 3.5 yıl, yani 1.261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz.

Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur’luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim’den sonra...

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor.

Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur’luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim’den sonra...

Emeklilik tarihinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1.261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

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