Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur’luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! 1 Ekim’den sonra...

Emekli maaşınız 600 - 700 TL artıyor! SGK SSK, Bağ-Kur'luların aylığına zam getiren üç buçuk yıl formülü! SSK, Bağkur'lu yurttaşları ilgilendiren haber geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı şeklinde kurumların birden fazlasında çalışanlar, son 3.5 yıl yani bin 261 gün prim ödenen yerden emekli oluyor. Bu seçim erken emekli olmanıza yol açıyor ve emekli maaşınızı arttırıyor. Öte taraftan, ister SGK'lı olun ister Bağkur'lu, 3.5 yılda tavandan kazanç bildirenlerin maaşında 600-700 liraya yakın artış oluşuyor. Tüm bu tarz şeylerin yanı sıra alacağınız ikramiyeyi de artırıyor.