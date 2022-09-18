Son fırsatı kaçırmayın! Yeni rekor yolda.. Altın fiyatlarında son viraj! İslam Memiş uyardı!
Memiş "ABD'de enflasyonda beklentileri aşan veri, risk iştahında azalmaya, küresel borsa, emtia ve kripto paralar da sert düşüşe neden oldu. Piyasalara yüksek enflasyon darbesi geldi. İşte altın fiyatları hakkında tüm detaylar....
18.09.2022 15:57 - Son Güncelleme: 18.09.2022 15:57
Dolar hızla değer kazanırken altında düşüş sürüyor. Yatırımcı ne yapacağını bilemez halde... Uzman isim İslam Memiş piyasalardaki seyri değerlendirdi. Gram altın fiyatı için uyarı yapan İslam Memiş, '1000 TL altındaki rakamlara kanmayın' dedi. Peki altın fiyatları düşecek mi? Altın ne zaman alınmalı? İşte detaylar...