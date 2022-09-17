Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!
Ev hanımları dikkat! Beklenen müjde geldi! 20 bin TL hesaplara yatıyor! Başvuru yapana anında ödeniyor! Bankalara gelir belgesiz başvuru yapılabiliyor. 36 ay vadeli kredi desteği ile nakit ihtiyacı olan ev hanımları bu kampanyadan faydalanabilecek.
17.09.2022 19:01 - Son Güncelleme: 17.09.2022 19:01
20 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ
Ev hanımları ve emekli maaşı alanlara gelir belgesz kredi desteği müjdesi verildi. Kredi puanı ile alınacak tutar 20 bin lira ve üstünde olacak.