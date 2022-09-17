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Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!

Ev hanımları dikkat! Beklenen müjde geldi! 20 bin TL hesaplara yatıyor! Başvuru yapana anında ödeniyor! Bankalara gelir belgesiz başvuru yapılabiliyor. 36 ay vadeli kredi desteği ile nakit ihtiyacı olan ev hanımları bu kampanyadan faydalanabilecek.

takvim.com.tr
17.09.2022 19:01 - Son Güncelleme: 17.09.2022 19:01
Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!

Herhangi bir geliri olmaya ya da gelirini resmi bir evrakla beyan edemeyen ev hanımları da artık bankalardan kredi alma şansı yakalıyor. Bankalar duyurdu! İşte detaylar...

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Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!

20 BİN LİRA DESTEK ÖDEMESİ

Ev hanımları ve emekli maaşı alanlara gelir belgesz kredi desteği müjdesi verildi. Kredi puanı ile alınacak tutar 20 bin lira ve üstünde olacak.

Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!

Kredi puanı 1200 ve üzerinde olanlar başvurua bulunduğunda anında kullanabilecek.

Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!

20 BİN TL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankalar tarafından yapılan kampanalara SMS üzerinden başvru yapılıyor.

Çalışmayan ev hanımlarına 20 bin TL ödeniyor! Milyonlarca kişi bekliyordu! Hemen başvuru yapana anında yatıyor!

18 yaş sınırının yanı sıra kredi puanı da oldukça önemli durumlar arasında yer alıyor.

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