1100 TL Pandemi destek başvurusu devam ediyor! Elinizi çabuk tutun, ihtiyacı olanlara anında ödeme! Başvuru ve sonuç ekranı
1100 TL sosyal yardım başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar Pandemi destek ödemesi bitti mi? e devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım başvurusu ve sonuç sorgulama nasıl yapılır? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl 1000 TL olarak verilen yardım parası 2021 yılında 3. faz döneminde 1100 TL olarak veriliyor. Koronavirüs salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine ödenen 1100 TL'lik yardım parası 2 milyonun üzerinde haneye ulaştırılacak. İşte 1100 TL sosyal yardım ödemeleri e-Devlet başvuru ve sonuç sorgulama sayfaları...
15.09.2021 19:26
- Son Güncelleme: 15.09.2021 19:26
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıkladığı 1.100 TL tutarındaki tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri tamamlandı. E-devlet üzerinden alınan başvurularda banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1 milyonu aşkın haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemeleri yapıldı. İhtiyaç sahipleri ise paralarının yatıp yatmadığını e-Devlete giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmına ulaşarak öğrenebilecek.