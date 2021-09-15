1100 TL Pandemi destek başvurusu devam ediyor! Elinizi çabuk tutun, ihtiyacı olanlara anında ödeme! Başvuru ve sonuç ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıkladığı 1.100 TL tutarındaki tam Kapanma Sosyal Yardım ödemeleri tamamlandı. E-devlet üzerinden alınan başvurularda banka hesabı olan veya PTT Kart'ı olan 1 milyonu aşkın haneye 1100 TL tutarındaki destek ödemeleri yapıldı. İhtiyaç sahipleri ise paralarının yatıp yatmadığını e-Devlete giriş yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı kısmına ulaşarak öğrenebilecek.