Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet'ten tek tıkla sorgula!
İhtiyaç sahibi olanlara, 'Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası, İş göremezlik ödemesi' gibi destek ödemesi yapılıyor. Bir çok kişinin bilmediği 1.798 TL'ye kadar varan destek ödemeleri PTT başta olmak üzere bir çok şubeden veriliyor. Karşılıksız verilen bu desteklere başvuru yapmak ise çok kolay. Her yıl binlerce lira ödeme yapılıyor ancak milyonlarca kişi hala bu durumdan habersiz. Peki bu ödemelerden kimler yararlanabilir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
15.09.2021 20:25
- Son Güncelleme: 15.09.2021 20:25
Cenaze olanlar, evlenecekler, yeni doğum yapanlar, okul okuyanlar, evde yaşlı bakanlar ve daha bir çok kişinin bu ödemelerden halen haberi yok. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara 662 TL'den 1.798 TL'ye kadar varan destek ödemeleri yapılıyor. Vatandaşlar ise PTT aracılığıyla bu paraları koyalca alabiliyor. Her yıl yüzbinlerce kişi bu ödemelerden yararlansa da henüz bu destek ödemelerinden haberdar olmayan çok kişi var. İşte o devlet ve Sgk destek ödemeleri ve ödenen miktarlar...