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Haberler Ekonomi Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet'ten tek tıkla sorgula!

Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet'ten tek tıkla sorgula!

İhtiyaç sahibi olanlara, 'Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası, İş göremezlik ödemesi' gibi destek ödemesi yapılıyor. Bir çok kişinin bilmediği 1.798 TL'ye kadar varan destek ödemeleri PTT başta olmak üzere bir çok şubeden veriliyor. Karşılıksız verilen bu desteklere başvuru yapmak ise çok kolay. Her yıl binlerce lira ödeme yapılıyor ancak milyonlarca kişi hala bu durumdan habersiz. Peki bu ödemelerden kimler yararlanabilir? Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

15.09.2021 20:25 - Son Güncelleme: 15.09.2021 20:25
Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet’ten tek tıkla sorgula!

Cenaze olanlar, evlenecekler, yeni doğum yapanlar, okul okuyanlar, evde yaşlı bakanlar ve daha bir çok kişinin bu ödemelerden halen haberi yok. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara 662 TL'den 1.798 TL'ye kadar varan destek ödemeleri yapılıyor. Vatandaşlar ise PTT aracılığıyla bu paraları koyalca alabiliyor. Her yıl yüzbinlerce kişi bu ödemelerden yararlansa da henüz bu destek ödemelerinden haberdar olmayan çok kişi var. İşte o devlet ve Sgk destek ödemeleri ve ödenen miktarlar...

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Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet’ten tek tıkla sorgula!

- Kreş yardımı ödemesi
- Yol yardımı ödemesi
- İş göremezlik ödemesi
- Eğitim desteği
- Cenaze yardımı ödemesi
- Süt parası ödemesi
- Doğum parası ödemesi
- Çeyiz desteği
- Evde bakım maaşı
- Engelli maaşı
- Yaşlılık aylığı
- Yolluk ödemesi yardımı
- Emzirme parası
- 65 yaş aylığıdır.

Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet’ten tek tıkla sorgula!

PTT'DEN BU ÖDEMEYİ NASIL ALIRIM?

PTT aracılığı ile verilen bu ödemeleri alabilmek için e-devlet üzerinden SGK sorgulama yapabilirsiniz.

Öncelikle arama motoruna e-devlet yazınız.

Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet’ten tek tıkla sorgula!

Giriş yaptıktan sonra SGK şahıs ödemeleri bölümünü açın ve SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayarak gelen ekranda adınıza yatırılan bir para var mı kontrol edin.

Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet’ten tek tıkla sorgula!

ÇEYİZ PARASI (EVLİLİK PARASI) KİMLERE VERİLİR?

Çeyiz desteği Evlilik ödeneği olarak da biliniyor. Verilen miktar çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapanlara ve 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı ile birlikte sağlanıyor. 5 yılda 48.148 TL birikiyor ve 12.037 TL'lik kısmını devlet ödüyor.

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