Her ay karşılıksız veriliyor: Cenaze yardımı, Yolluk ödemesi, Çeyiz parası, Süt parası! e-Devlet’ten tek tıkla sorgula!

Cenaze olanlar, evlenecekler, yeni doğum yapanlar, okul okuyanlar, evde yaşlı bakanlar ve daha bir çok kişinin bu ödemelerden halen haberi yok. Sosyal devlet kapsamında vatandaşlara 662 TL'den 1.798 TL'ye kadar varan destek ödemeleri yapılıyor. Vatandaşlar ise PTT aracılığıyla bu paraları koyalca alabiliyor. Her yıl yüzbinlerce kişi bu ödemelerden yararlansa da henüz bu destek ödemelerinden haberdar olmayan çok kişi var. İşte o devlet ve Sgk destek ödemeleri ve ödenen miktarlar...