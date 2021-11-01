İsteyene 600 TL isteyene 1200 TL para dağıtılacak 18 yaşından büyük herkes alabilir! Sadece İstanbullulara verilecek!
Söz konusu destek avansından sadece İstanbullular yararlanabilecek. İsteyene 600 TL isteyene 1200 TL ödeme yapılacak. Yapılan duyuruda İstanbulkart'ı olanlar vatandaşlara güzel haber geldi. Paraya ihtiyacı olanlara İBB, DenizBank ve BELBİM AŞ iş birliği ile İstanbulkart ile avans imkanı sunuyor. Dağıtılacak bu para DenizBank tarafından kullandırılacak kredi ve kredi kartı kampanyası olarak geçiyor. Kampanya kapsamında faizsiz kredi başvurusunu sadece İstanbulkart'ı ile TCKN bilgisini eşleştirmiş olanlar yapabilir. İşte detaylar...
İstanbulkart'ı olanlardan ihtiyaç sahiplerine 600 -1200 TL arasında para ödenecek. Vatandaşlar bu paraları çektiklerinde İstanbulkart'ın geçtiği zincir marketler ve restorantlarda alışveriş yapabilecek. Destek Avans olarak dağıtılacak bu parayı ise geri öderken herhangi bir faiz uygulanmayacak. Aylık 100 TL olarak geri ödeme yapılabilecek. İşte 18 yaşından büyük İstanbulkartlıların başvuru yapabileceği destek avansına ilişkin detaylı bilgiler...
İstanbulkartı olanlar yaşadı.TCKN ve İstanbulkart eşleştirmenizi https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinden kolaylıkla gerçekleştirip 600 - 1200 TL aralığında destek avans alabilirsiniz.
Kampanya kapsamında kullandırılabilecek sıfır faizli kredi tutarı seçmiş olduğunuz İstanbulkartınıza aktarılacak.
İstanbulkartınıza yüklenen kredi bakiyesini, İstanbul içinde toplu ulaşım araçlarına ek olarak ; CarrefourSA, A101, Migros, BİM ve Şok Marketler, İstanbulkart'ın geçtiği iş bankası pos cihazlarının olduğu işyerlerinde, Multinet ödeme noktaları Halk Bakkal BiTaksi, Getir uygulamaları, Beltur, BNB (bisiklet ), iTaksi, İBB Sosyal Tesisler, Hamidiye Su Otomatları, Matik Otomatlar, İsper ve İspark gibi sosyal alanlardaki harcama ve ödeme işlemlerinizde kullanabilirsiniz.