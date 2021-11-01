İsteyene 600 TL isteyene 1200 TL para dağıtılacak 18 yaşından büyük herkes alabilir! Sadece İstanbullulara verilecek!

İstanbulkart'ı olanlardan ihtiyaç sahiplerine 600 -1200 TL arasında para ödenecek. Vatandaşlar bu paraları çektiklerinde İstanbulkart'ın geçtiği zincir marketler ve restorantlarda alışveriş yapabilecek. Destek Avans olarak dağıtılacak bu parayı ise geri öderken herhangi bir faiz uygulanmayacak. Aylık 100 TL olarak geri ödeme yapılabilecek. İşte 18 yaşından büyük İstanbulkartlıların başvuru yapabileceği destek avansına ilişkin detaylı bilgiler...