Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

2- İş Kanunu'na göre ara dinlenme süreleri ne kadar?

Haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat. İşyerinde 4 saat ya da daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde 30 dakika, 7.5 saatten fazla olanlarda da 1 saat olarak uygulanıyor.