Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir
Türkiye'de çeşitli iş kollarında çalışan milyonlarca işçi var. İşyerinde 'ara dinlenmesi, yemek parası' hem çalışan hem de işveren tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Günlük 7.5 saati aşan işlerde en az bir saat aralıksız ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Yemek bedeli nakit, yemekhane, yemek kartı, yemek fişi şeklinde verilebilir.
İşyerinde "ara dinlenmesi (yemek molası, öğle tatili), yemek parası" hem çalışan hem de işveren tarafından merak edilen konuların başında geliyor. İş Kanunu'na göre ara dinlenme süresi yasal zorunluluk olup, toplam çalışma süresine orantılı olarak işin koşullarına göre ayarlanır.
SABAH'ta yer alan habere göre, Günlük 7.5 saati aşan çalışmalar bakımından en az bir saat, 4 saatten fazla, 7.5 saatten az çalışmalar için en az yarım saat aralıksız ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Yemek bedeli nakit, yemekhane, yemek kartı, yemek fişi şeklinde verilebilir. Bütün işletmeleri ve çalışanları ilgilendiren bu konuda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
1- Ara dinlenme çalışma süresi hesabına dâhil ediliyor mu?
Ara dinlenmesi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında verilen ve süresi çalışılan işin gereği, geleneğine göre ayarlanan dinlenme süresine deniliyor. Çalışma süresi hesabında ara dinlenme hesaba katılmaz, çalışma süresinden sayılmaz. Bu süre çalışana dinlenme zamanı olarak tanınmadıysa normal ücretinin ödenmesi gerekiyor.