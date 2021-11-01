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Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

Türkiye'de çeşitli iş kollarında çalışan milyonlarca işçi var. İşyerinde 'ara dinlenmesi, yemek parası' hem çalışan hem de işveren tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Günlük 7.5 saati aşan işlerde en az bir saat aralıksız ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Yemek bedeli nakit, yemekhane, yemek kartı, yemek fişi şeklinde verilebilir.

01.11.2021 06:59 - Son Güncelleme: 01.11.2021 06:59
Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

İşyerinde "ara dinlenmesi (yemek molası, öğle tatili), yemek parası" hem çalışan hem de işveren tarafından merak edilen konuların başında geliyor. İş Kanunu'na göre ara dinlenme süresi yasal zorunluluk olup, toplam çalışma süresine orantılı olarak işin koşullarına göre ayarlanır.

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Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

SABAH'ta yer alan habere göre, Günlük 7.5 saati aşan çalışmalar bakımından en az bir saat, 4 saatten fazla, 7.5 saatten az çalışmalar için en az yarım saat aralıksız ara dinlenmesi verilmesi zorunlu. Yemek bedeli nakit, yemekhane, yemek kartı, yemek fişi şeklinde verilebilir. Bütün işletmeleri ve çalışanları ilgilendiren bu konuda merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

1- Ara dinlenme çalışma süresi hesabına dâhil ediliyor mu?
Ara dinlenmesi günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında verilen ve süresi çalışılan işin gereği, geleneğine göre ayarlanan dinlenme süresine deniliyor. Çalışma süresi hesabında ara dinlenme hesaba katılmaz, çalışma süresinden sayılmaz. Bu süre çalışana dinlenme zamanı olarak tanınmadıysa normal ücretinin ödenmesi gerekiyor.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

2- İş Kanunu'na göre ara dinlenme süreleri ne kadar?
Haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat. İşyerinde 4 saat ya da daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde 30 dakika, 7.5 saatten fazla olanlarda da 1 saat olarak uygulanıyor.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 7.5 saat çalışan en az 1 saat dinlenir

3- İşyerinde 6 saat ile 12 saat çalışanın kaç saat dinlenme hakkı bulunuyor?
6 saat çalışan da yarım saat ara dinlenme hakkına sahip. Yine 12 saat çalışan için de, 11 saatten fazla çalışmalarda 1.5 saat mola hakkı bulunuyor. Dinlenme süreleri asgari olup, aralıksız verilmesi gerekir.

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