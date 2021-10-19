İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

Türkiye İş Kurumu tarafından sık sık yayınlanan ilanlar yoğun ilgi görüyor ve kadro, başvuru şartları doğrultusunda müracatlar yapılıyor. En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı ilanı için İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor, lise mezunu olmanın yanı sıra önlisans ve lisans mezunu olanlar da başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR 462 kişilik büro memuru alımı başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.