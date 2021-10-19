İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!
İŞKUR milyonlarca kişiyi istihdam etmeye devam ediyor ve farklı kategoriden pek çok meslekte ilanlar yayınlıyor. 55 şehirde en az lise mezunu işçi alımı gündemde yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler de merak ediliyor. En düşük 4.000 TL ve en yüksek 7.000 TL maaş imkanından yararlanmak isteyenler İŞKUR 462 kişilik büro memuru alımına başvuru yapmak istiyor. Önlisans ve lisans mezunlarının da başvurularının kabul edileceği İŞKUR personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.
19.10.2021 09:44
- Son Güncelleme: 19.10.2021 09:44
Türkiye İş Kurumu tarafından sık sık yayınlanan ilanlar yoğun ilgi görüyor ve kadro, başvuru şartları doğrultusunda müracatlar yapılıyor. En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı ilanı için İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor, lise mezunu olmanın yanı sıra önlisans ve lisans mezunu olanlar da başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR 462 kişilik büro memuru alımı başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.