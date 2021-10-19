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Haberler Ekonomi İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

İŞKUR milyonlarca kişiyi istihdam etmeye devam ediyor ve farklı kategoriden pek çok meslekte ilanlar yayınlıyor. 55 şehirde en az lise mezunu işçi alımı gündemde yoğun ilgi görüyor ve başvuru şartlarına ilişkin bilgiler de merak ediliyor. En düşük 4.000 TL ve en yüksek 7.000 TL maaş imkanından yararlanmak isteyenler İŞKUR 462 kişilik büro memuru alımına başvuru yapmak istiyor. Önlisans ve lisans mezunlarının da başvurularının kabul edileceği İŞKUR personel alımına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

19.10.2021 09:44 - Son Güncelleme: 19.10.2021 09:44
İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

Türkiye İş Kurumu tarafından sık sık yayınlanan ilanlar yoğun ilgi görüyor ve kadro, başvuru şartları doğrultusunda müracatlar yapılıyor. En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı ilanı için İŞKUR üzerinden başvurular alınmaya devam ediyor, lise mezunu olmanın yanı sıra önlisans ve lisans mezunu olanlar da başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları neler? İŞKUR 462 kişilik büro memuru alımı başvuru şartları ve diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

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İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

HANGİ ŞEHİRLERDE BÜRO MEMURU ALIMI YAPILIYOR?

İSTANBUL
KOCAELİ
ANTALYA
ANKARA
GAZİANTEP
VAN
KAYSERİ
MANİSA

İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

ESKİŞEHİR
TOKAT
ANKARA
BURSA
ADANA
KÜTAHYA
EDİRNE
ISPARTA
BATMAN
İZMİR
SAKARYA
TEKİRDAĞ
HATAY
DENİZLİ

İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

EDİRNE
AKSARAY
KONYA
KARAMAN
KARABÜK
ERZURUM
ÇANKIRI
ORDU
GİRESUN
TRABZON
MARAŞ
MALATYA
BURDUR
ERZİNCAN
YALOVA
SAMSUN
BOLU
KIRŞEHİR
KAYSERİ
SİNOP
KASTAMONU

İŞKUR aracılığı ile 55 ilde en az lise mezunu işçi alımı başvuru şartları… En düşük 4 bin TL maaş ile personel alımı!

ESKİŞEHİR
DÜZCE
SİVAS
MERSİN
AYDIN
BALIKESİR
OSMANİYE
NİĞDE
NEVŞEHİR
AYDIN
AĞRI
ÇANAKKALE
ELAZIĞ

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