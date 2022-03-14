Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!
Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren erken emeklilik formüllerini, ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Milyonlarca sigortalı staj yaptığı dönemi emeklilik hesabında kullanmak istiyor. Ancak bu primler sağlık için olduğundan geçerli sayılmıyor. Fakat 41. Maddede belirtilen o ayrıntı borçlanma yolunu açabilir. İşte o detay...
14.03.2022 11:09 - Son Güncelleme: 14.03.2022 11:09
Mesleki eğitimde olan milyonlarca vatandaşımız staj yaparak iş hayatına atılıyor. Geçmiş yıllarda bu şekilde staj yapmış ve bu dönemde sigortalı olmuş milyonlarca vatandaş var. Ancak Staj sigortası emeklilik hesabında başlangıç sayılmadığı gibi bu sürelerde ödenen primler de emeklilikte kullanılamıyor.
BORÇLANMA ÖRNEĞİ VAR
Mevcut yasalara göre bu primler emeklilikte sayılmadığı gibi borçlanma da yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları var. Bunun örneklerinden birisi avukatlık mesleğinde yaşanıyor.