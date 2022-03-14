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Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!

Milyonlarca çalışan işe girdiği ilk günden itibaren erken emeklilik formüllerini, ne zaman emekli olacağını araştırıyor. Milyonlarca sigortalı staj yaptığı dönemi emeklilik hesabında kullanmak istiyor. Ancak bu primler sağlık için olduğundan geçerli sayılmıyor. Fakat 41. Maddede belirtilen o ayrıntı borçlanma yolunu açabilir. İşte o detay...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
14.03.2022 11:09 - Son Güncelleme: 14.03.2022 11:09
Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!

Mesleki eğitimde olan milyonlarca vatandaşımız staj yaparak iş hayatına atılıyor. Geçmiş yıllarda bu şekilde staj yapmış ve bu dönemde sigortalı olmuş milyonlarca vatandaş var. Ancak Staj sigortası emeklilik hesabında başlangıç sayılmadığı gibi bu sürelerde ödenen primler de emeklilikte kullanılamıyor.

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Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!

Staj sırasında verilen sigorta numarası geçerli sayılsa da yatırılan primler meslek hastalığı ve iş kazası ile sınırlı olduğu için uzun vadeli sigorta kollarından sayılmıyor.

Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!

Dolayısıyla stajda yatırılan primler emeklilik günlerine eklenmiyor. Geçmişte staj yapmış ancak şimdi emekli olmak isteyen çok sayıda sigortalı bu primlerin borçlanarak geçerli olmasını veya staj başlangıcının emeklilik hesabında da sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyor.

Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!

BORÇLANMA ÖRNEĞİ VAR
Mevcut yasalara göre bu primler emeklilikte sayılmadığı gibi borçlanma da yapılamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları var. Bunun örneklerinden birisi avukatlık mesleğinde yaşanıyor.

Milyonların beklediği düzenleme! Emeklilikte 41. madde detayı!

Avukat adayları mezuniyet sonrasında 1 yıl kadar staj yapıyor. Eğer bu süreler içerisinde sigortalı olmaksızın staj yapmışlarsa, bu süreleri borçlanmaları mümkün.

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