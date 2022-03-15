Emeklilere ek gelir! Ödemeler yapılmaya başlandı! Başvuranlara karşılıksız 2.000-2.500 ve 2.750 TL veriliyor
SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında cazip oranlar tek tek duyuruldu. 2022 senesi itibariyle çoğu kazanç elde eden emekliler, yılbaşında oluşturulan maaş zammı ardından gelen zamlardan ise bir hayli şikâyetçi. Emeklilerin maaşına ek nakit desteği alarak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir destek de bankalardan duyuruldu. SGK ile bankalar arasında oluşturulan uyuşma ardından çoğu banka 500 TL'den 2.750 TL'ye kadar promosyon ödemelerine başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte emekli promosyon oranları
Emekli maaşını nakit promosyon veren bankalara taşıyanlar avantajlı nakit ikramiye ödülü kazanabiliyor. Hemen hemen Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren tüm kurumlar emekli maaş taşıma işlemleri sonrasında bu promosyon ödemelerini tüm SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı SGK emeklilerinin hesaplarına aktarıyorlar. En yüksek emekli promosyon oranlarından yararlanmak isteyenler ise 2022 yılında da yine bu bankaları tercih etti.
👉Kamu Bankaları Emekli Promosyon Oranları
Kamu bankalarının emekli promosyon oranları özel bankalara nazaran çok daha düşük seyretmeye devam ediyor. 3 yıllığına Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a emekli maaşını taşımayı taahhüt eden emeklilerinin tümümü nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.
SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi ile Ziraat Bankası 500 TL, 625 TL ve 750 TL tutarında, aylık maaş miktarına göre farklı oranlarda nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir.
👉TEB Emekli Promosyonu
TEB emekli promosyonu kapsamında 2.750 TL nakit ödemesi yapılmaya devam ediyor. 2 veya üzerinde otomatik fatura talimatı verenlere özel 2.750 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.