BİM 7 Ekim 2021 kataloğu! Bugün BİM mağazalarında ağızları açık bıraktıracak indirimler olacak! Beklediğiniz o ürünler öyle bir indirime girdi ki...
BİM 7 Ekim 2021 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugün bütün BİM mağazalarında aynı anda indirimler yapılacak. Aktüel ürünler kataloğunda yer alan tüm ürünler bugün BİM raflarında indirimli fiyatlarıyla yerini alacak. Bu ürünleri kaçıranlar bir daha aynı fiyata alamayacak. Vatandaşlar stoklarla sınırlı indirimleri kaçırmamak için öncesinde kataloğu görmek istiyor. İşte BİM 7 Ekim 2021 kataloğu tam liste!
07.10.2021 09:41
- Son Güncelleme: 07.10.2021 09:46
BİM 7 Ekim 2021 kataloğuna haberimizde yer verdik. Heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yarın BİM mağazalarında ağızları açık bıraktıracak indirimler vatandaşları bekliyor olacak. Vatandaşların heyecanla beklediği o ürünler öyle bir indirime girdi ki, duyanlar bayram edecek. Makyaj malzemelerinden, duş şampuanlarına, takılardan, protein tozlarına, minderlerden parfümlere pek çok üründe indirim yapıldı. İşte BİM 7 Ekim 2021 kataloğunun tamamı...