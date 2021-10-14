Bakanlıktan büyük müjde: Raporu bulunan vatandaşlara her ay 1.800 TL para verilecek! Geri ödemesiz, karşılıksız...
2021 yılı içerisinde ikinci zamla birlikte evde bakım maaşları arttı. Devlet evinde bakıma muhtaç akrabasına bakan vatandaşlara her ay bin 800 TL para veriyor. Sosyal devlet kapsamında verilen paralar aylık 1800 TL olarak hesaplandığında yıllık tam 21 bin 600'ye denk geliyor. Her yıl milyonlara kişinin başvurduğu sosyal destek paraları için vatandaşlarda aranan belli başlı şartlar bulunuyor. Başvuruda bulunacak kişide en az yüzde 50 engeli olduğunun raporla tespit edilmesi gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarafından verilen bu paralardan yararlanmak isteyenler için başvuru detayları haberimizde...
Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza devlet tarafından verilen yardmlar devam ediyor. Evde bakım maaşları ile 600 bin kişiye her ay para desteği yapılıyor. Evinde engelli ve ya yaşlısı bulunan kişilere geri ödemesiz her ay 1.800 TL maaş alıyor. Karşılıksız verilen bu paralar için başvuruda bulunmak yeterli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç kişilerin ailelerine maddi destek sağlaması amacıyla verilen bu maaştan yararlanmak isteyenlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru kabul edilmezse ne yapılır? İşte tüm detaylar...
EVDE BAKIM PARASI KAÇ TL?
haziran ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte evde bakım maaşı 2021 yılında ikinci kez zamlandı. Hasta, yaşlı ve raporla engelli olduğu tespit edilen kişilerin evde bakımını üstlenen kişilere aylık 1800 TL destekte bulunuluyor. Bu miktar da yılda 21 bin 600 TL yapıyor.