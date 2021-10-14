Bakanlıktan büyük müjde: Raporu bulunan vatandaşlara her ay 1.800 TL para verilecek! Geri ödemesiz, karşılıksız...

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza devlet tarafından verilen yardmlar devam ediyor. Evde bakım maaşları ile 600 bin kişiye her ay para desteği yapılıyor. Evinde engelli ve ya yaşlısı bulunan kişilere geri ödemesiz her ay 1.800 TL maaş alıyor. Karşılıksız verilen bu paralar için başvuruda bulunmak yeterli. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç kişilerin ailelerine maddi destek sağlaması amacıyla verilen bu maaştan yararlanmak isteyenlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Peki nasıl başvuru yapılır? Başvuru kabul edilmezse ne yapılır? İşte tüm detaylar...