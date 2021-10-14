850 bin küçük esnafa ve çiftçiye müjde! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi! Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?
Binlerce küçük esnafın ve çiftçinin yakından takip ettiği Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla birlikte 850 bin küçük esnaf rahat bir nefes alacak. Söz konusu kanuna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. 850 bin civarındaki küçük esnafın kazançlarının istisna edilmesiyle de yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Peki Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
Binlerce küçük esnaf bu haberi bekliyordu. Vergi Usul Kanunu Teklifi TBMM'den geçti. Genel Kurul Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında biraraya geldi. Toplantıda Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşüldü ve kabul edildi. Söz konusu teklif ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden muaf tutulacak. Küçük esnaf yeni 850 bin civarındaki bu mükellef grubun elde ettiği kazançlardan yıllık beyanname istenmeyecek. İşte vatandaşların sıklıkla araştırdığı Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor? sorusunun detaylı cevabı...
Kanunda yer alan detaylara göre diziki ortamdan bağımsız elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için de kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden muaf tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi artık olmayacak.
Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak.