850 bin küçük esnafa ve çiftçiye müjde! Vergi Usul Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi! Vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?

Kanunda yer alan detaylara göre diziki ortamdan bağımsız elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için de kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, gelir vergisinden muaf tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi artık olmayacak.