Bakanlığın 47-48-49-55 yaş çizgisi! 2-3 yıl aşağı çekecek! EYT'de 9000 gün hesabı: Bu yaza damgasını vuracak esneme geliyor!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar yeniden gündeme geldi. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılmaya başlanacak. Emeklilik için gün sayan yüz binlerce kişi son günlerde yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında yapılan açıklamaları büyük bir merakla takip ediyor. Bakanlık tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde 3600 ek göstergenin bulunduğu ifade edilmişti. 3600 ek göstergenin bu ay sonunda tamamlanması beklenirken EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Peki, EYT'liler ne zaman, nasıl, hangi şartlarla emekli olacak? İşte tüm detaylar!