Bir coştu pir coştu! Altın fiyatlarını görenin ağzını bıçak açmıyor! Gram altın, çeyrek altın aman dinlemiyor! 600 TL seviyelerine...
Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcının her an ilgi odağında olmaya devam ediyor. Eylül ayının son günlerine girerken altın fiyatlarında yaşanan belirsizlikler yatırımcıyı etkiliyor. Özellikle gram altın fiyatlarındaki 480 - 500 TL bandı kafaları kurcalamayı başardı. Altın fiyatlarındaki bu fütursuz ilerleyiş yatırımcıları her defasında şoka uğratmayı başarıyor. Gram altın 500 TL bandının sınırını mühürlerken, yatırımcılar 'Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Sorusunu bir hayli merak etmeye başladı. Uzman isim yorumlarını takip eden yurttaşlar için ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları hakkında gidişatın ne olacağı yönünde yapılan açıklamaları haberimizde derledik. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar!
Bir coştu pir coştu! Altın fiyatlarını görenin ağzını bıçak açmıyor! Gram altın, çeyrek altın aman dinlemiyor! Yatırımcıların ve takı olarak almak isteyenlerin yakından takip ettiği altın piyasasında dengeler değişti. Altın fiyatlarında yaşanmış olan hareketlilik yatırımcının her an ilgi odağında olmaya devam ediyor. Eylül ayının son günlerine girerken altın fiyatlarında yaşanan belirsizlikler yatırımcıyı etkiliyor. Uzman isim yorumlarını takip eden yurttaşlar için ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları hakkında gidişatın ne olacağı yönünde yapılan açıklamaları haberimizde derledik.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para'da yayına katılarak, ons altın, gram altın ve gümüş fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Ons altın fiyatları 1750 dolar düzeyinde, gram altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketle bir üst banda geçerek 500 lira psikolojik direncinin sınırında haftayı kapattı.
Yılın son çeyreğiyle birlikte piyasalarda en çok merak edilen konuların başında 'Altın yükselecek mi düşecek mi' sorusu yer alıyor.