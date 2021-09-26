Bir coştu pir coştu! Altın fiyatlarını görenin ağzını bıçak açmıyor! Gram altın, çeyrek altın aman dinlemiyor! 600 TL seviyelerine...

Bir coştu pir coştu! Altın fiyatlarını görenin ağzını bıçak açmıyor! Gram altın, çeyrek altın aman dinlemiyor! Yatırımcıların ve takı olarak almak isteyenlerin yakından takip ettiği altın piyasasında dengeler değişti. Altın fiyatlarında yaşanmış olan hareketlilik yatırımcının her an ilgi odağında olmaya devam ediyor. Eylül ayının son günlerine girerken altın fiyatlarında yaşanan belirsizlikler yatırımcıyı etkiliyor. Uzman isim yorumlarını takip eden yurttaşlar için ons, gram altın, çeyrek altın fiyatları hakkında gidişatın ne olacağı yönünde yapılan açıklamaları haberimizde derledik.