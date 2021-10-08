SON DAKİKA: Türkiye'nin denize inşa edilen 2. havalimanında sona doğru! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları aralıkta
SON DAKİKA: Türkiye'nin denize inşa edilen 2. havalimanında sona doğru! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları aralıkta Son dakika haberleri... Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilen 2. havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Havalimanının altyapıda yüzde 97,5'i tamamlanırken deneme uçuşlarının aralık ayında başlaması planlanıyor. Dolgu çalışmaları, deniz altında sismik cihazlarla ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre dalgıçların denetiminde yürütülüyor. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan deniz dolgusunda sona gelindi. SON DAKİKA: Türkiye'nin denize inşa edilen 2. havalimanında sona doğru! Rize-Artvin Havalimanı'nda deneme uçuşları aralıkta
08.10.2021 14:37
- Son Güncelleme: 08.10.2021 14:56
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Altyapıda yüzde 97,5'i tamamlanan projede, aralık ayında deneme uçuşları yapılması planlanıyor.
Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusu sürüyor. Günlük 100 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, terminal binaları inşaatı ile pist kaplama çalışmasında sona yaklaşıldı.