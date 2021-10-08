SON DAKİKA: Türkiye’nin denize inşa edilen 2. havalimanında sona doğru! Rize-Artvin Havalimanı’nda deneme uçuşları aralıkta

DALGIÇLAR GÖZETİMİNDE DOLGU

Projede mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare olacak ve toplam 2 milyon 400 bin metrekarelik deniz dolgusu planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında, 28 metre derinliğe kadar dolgu yapılıyor.