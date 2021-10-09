SGK uyardı, ödenen maaşlar faiziyle... Emekli olmak isteyenler dikkat! Hem primleriniz hem de emekliliğiniz yanabilir!
Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşa SGK'den uyarı geldi. 7 yıllık çalışma süresinin 3 buçuk senesini BAĞ-KUR yerine SSK'ya geçirmek isteyenlerin düzmece sigortacılığa karşı dikkatli olması şart, aksi durumda emekliliğin yanması kaçınılmaz oluyor. Fiilen bir işte çalışmadığı halde primini kendi ödeyerek 4/A'lı çalışıyormuş gibi gösteren kişiler oluyor ve SGK bu kişilere direkt işlem uyguluyor, ödenen tüm primler yanıyor. SGK tarafından ödenmiş olan emekli maaşları varsa onlar da faiziyle geri alınıyor. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor ve bunun için sigortalılık başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı, yaşın dolması gibi önemli şartlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlar için vatandaşı uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini önemle vurguluyor. Bazı kişiler hileli yollara ve taktiklere başvurarak emekli maaşı almaya çalışırken aslında hem ödenen primlerin hem de emekliliğin yanmasına neden oluyor. Ödenen emekli maaşları olsa bile SGK tarafından faiziyle geri alınıyor. İşte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar!
Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.