SGK uyardı, ödenen maaşlar faiziyle... Emekli olmak isteyenler dikkat! Hem primleriniz hem de emekliliğiniz yanabilir!

Milyonlarca vatandaş emekli olabilmenin hayalini kuruyor ve bunun için sigortalılık başlangıç tarihi, ödenen prim gün sayısı, yaşın dolması gibi önemli şartlar bulunuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bazı durumlar için vatandaşı uyarıyor ve dikkatli olmaları gerektiğini önemle vurguluyor. Bazı kişiler hileli yollara ve taktiklere başvurarak emekli maaşı almaya çalışırken aslında hem ödenen primlerin hem de emekliliğin yanmasına neden oluyor. Ödenen emekli maaşları olsa bile SGK tarafından faiziyle geri alınıyor. İşte dikkat edilmesi gereken önemli noktalar!