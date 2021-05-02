Emeklilere 2200 TL! Milyonlarca kişi bu zammı bekliyordu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ikramiye müjdesini verdi. Yaklaşık 13 milyon emekliye ve vefat eden sigortalının hak sahiplerine bu yıl zamlı emekli ikramiyesi ödenecek. Peki zamlı emekli ikramiyesini kimler alabilir? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları yanıtladı. İşte detaylar…
02.05.2021 08:52
- Son Güncelleme: 02.05.2021 08:52
Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenecek. Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar.
Yaklaşık 13 milyon emekliye ve vefat eden sigortalıların hak sahiplerine bu yıl ödenecek emekli ikramiyeleri zamlı olacak. Enflasyon farkı yansıtılan emekli ikramiyesi 1.100 TL olarak ödenecek.
Böylece emekliler iki bayramda 2.200 TL ikramiye almış olacaklar. Bu noktada emekli ikramiyelerinin her 6 ayda enflasyon oranında artıp artmayacağı merak edilen konular arasındaydı. Bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme yapılarak zam netleştirilmiş oldu.
YASA MADDESİNE EKLENDİ
7318 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. Maddesine eklenen bir düzenleme ile emekli ikramiyeleri 1.100 TL olarak kesinleştirilmiş oldu.
Bundan sonra herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde bu düzenlemeye göre emekliler her yıl iki ikramiye olarak 2.200 TL almış olacaklar.