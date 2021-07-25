Son dakika toplu sözleşme görüşmesi! Emekli, memur milyonlara müjde! Zam, ikramiye, ek ödeme... En düşüğü 4 bin 880 TL!

Ağar ilk teklifin hayal kırıcı olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "İlerleyen bir süreç var. 1 Ocak itibariyle toplu sözleşme görüşmelerine başlayan işyerlerinin 30 Ağustos itibarıyla grev kararı alması gerekiyor. Grev kararı sonrasında da 60 günlük bir süreç var. Ama sonuçta artık tekliflerin belli bir aşamaya gelmesi gerekiyordu. Genelde temmuz ortasında son teklifler verilmiş oluyordu. O nedenle haftaya sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Gelen teklifi tek başımıza değerlendirmeyeceğiz. Üyelerimize soracağız, tatmin edici olup olmadığına bakacağız. Gelen geri dönüşlere bakacağız, üyelere sorup öyle bir karar alacağız."