Son dakika toplu sözleşme görüşmesi! Emekli, memur milyonlara müjde! Zam, ikramiye, ek ödeme... En düşüğü 4 bin 880 TL!
Toplamda 600 binden çok kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde, bu hafta hükümetten bu yeni öneri bekleniyor. Görüşmeleri Türk-İş adına yürüten Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar "Kendilerine de ilettik. Artık daha geç olmadan anında önümüzdeki hafta yeni öneriyi bekliyoruz. Biz de o öneriyi kendi içimizde değerlendireceğiz" dedi. Öte yandan Temmuz ayının gelmesi ile birçok kişinin maaşına zam yapılmıştı. Enflasyon oranın açıklanması ile zam miktarları da netleşmişti. Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon olan yüzde 8,45 olmuştu.
Ağar ilk teklifin hayal kırıcı olduğunu belirtirken, şunları söyledi: "İlerleyen bir süreç var. 1 Ocak itibariyle toplu sözleşme görüşmelerine başlayan işyerlerinin 30 Ağustos itibarıyla grev kararı alması gerekiyor. Grev kararı sonrasında da 60 günlük bir süreç var. Ama sonuçta artık tekliflerin belli bir aşamaya gelmesi gerekiyordu. Genelde temmuz ortasında son teklifler verilmiş oluyordu. O nedenle haftaya sürecin hızlanmasını bekliyoruz. Gelen teklifi tek başımıza değerlendirmeyeceğiz. Üyelerimize soracağız, tatmin edici olup olmadığına bakacağız. Gelen geri dönüşlere bakacağız, üyelere sorup öyle bir karar alacağız."
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLERİ
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.
Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak taleplerini 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.
HAKEM KURULU KARAR VERECEK
Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.