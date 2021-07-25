Bankalar emekli müşteriler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! 625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor! Emeklilere iyi haber!
Peş peşe açıklandı. 625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor! Türkiye'de bankalar emekli vatandaşlara ücretleri amacıyla promosyon ödemesi yapmaya devam ediyorlar. Buna göre emekli vatandaşlar emekli ücretlerini bir bankaya taşıyıp 3 yıl boyunca kalmak amacıyla onay verdiklerinde promosyon ödemesi alabiliyorlar. Bu biçimde emekli alıcılar ekstra bir ödeme almış oluyorlar. Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması halinde 3 yıllik zamanın dolmasını beklemeye lüzum kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir diğer bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek halinde kalıyorlar.
Bankalar emekli ücret alıcıları amacıyla yeni kampanyaların bültenini yapmaya başladılar. Emekli alıcılara promosyon ödemesi yapan bankalar kesenin ağzını iyice açtılar. Promosyon fiyatlarını yükselten bankalar yeni ölçüleri duyurdular. İşte bankaların emekli alıcılar amacıyla verecekleri promosyon ödeme ölçüleri... Emekli müşterilere daha iyi bir promosyon teklifinin olması halinde 3 senelik zamanın dolmasını beklemeye lüzum kalmıyor. Emekli müşteriler maaşlarını istedikleri an bir diğer bankaya taşıyabiliyorlar. Yalnızca bankadan aldıkları promosyon ödemesini geri vermek halinde kalırlar.
2021 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ LİRADIR?
Emekli vatandaşlarımız emekli ücret promosyon ölçüsünün ne kadar olduğunu da merak ediyorlar. Bu ölçü bankadan bankaya ve emekli ücret meblağına göre değişmektedir. En az 500 TL olan promosyon meblağı bankalarca verilen ekstra ödemelerle 2.500 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir. İşte banka banka emekli ücret promosyon ölçüleri...
DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 675 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 850 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
GARANTİ BBVA EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 800 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.200 TL
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ TL'DİR?
1.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 750 TL
1.500 TL – 2.500 TL Emekli Maaşı Alanlar: 875 TL
2.500 TL Üzerinde Emekli Maaşı Alanlar: 1.000 TL