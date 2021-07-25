Bankalar emekli müşteriler için kesenin ağzını sonuna kadar açtı! 625-750-850 ve 1.000 TL veriliyor! Emeklilere iyi haber!

2021 EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU KAÇ LİRADIR?

Emekli vatandaşlarımız emekli ücret promosyon ölçüsünün ne kadar olduğunu da merak ediyorlar. Bu ölçü bankadan bankaya ve emekli ücret meblağına göre değişmektedir. En az 500 TL olan promosyon meblağı bankalarca verilen ekstra ödemelerle 2.500 TL'nin üzerine kadar çıkabilmektedir. İşte banka banka emekli ücret promosyon ölçüleri...