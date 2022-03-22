📣Güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı! 💸3.400 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank…
Ev alabilmek milyonlarca vatandaşın hayalidir ve senelerce gerçekleştirdikleri birikimin üstüne bankalardan nakit para çekerek hayalini kurduğu eve kavuşmak istiyor. Bankaların faiz oranları aylık olarak güncelleniyor ve döenm dönem kampanyalar da oluyor. Peki 3.200 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Bütçesine makul geri ödeme koşullarını yakından inceleyen vatandaşlar güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı ile ilgili bilgi edinmek istiyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.
22.03.2022 11:56 - Son Güncelleme: 22.03.2022 11:56
Tüm illerden vatandaşlar tarafından 3.200 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı nasıl? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha pek çok banka konut kredisi faiz oranlarını sık sık güncelliyor ve özel kampanyalarla kolay geri ödeme koşullarını sunuyor. Hayalin kurduğu eve kavuşmak isteyenlerin nakit sıkıntısını rahatlatacak seçenekleri habreimizde derledik.