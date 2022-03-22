📣Güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı! 💸3.400 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank…

Tüm illerden vatandaşlar tarafından 3.200 TL taksit ile kaç TL konut kredisi çekilir? Güncel konut kredisi faiz oranları ve geri ödeme planı nasıl? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank gibi daha pek çok banka konut kredisi faiz oranlarını sık sık güncelliyor ve özel kampanyalarla kolay geri ödeme koşullarını sunuyor. Hayalin kurduğu eve kavuşmak isteyenlerin nakit sıkıntısını rahatlatacak seçenekleri habreimizde derledik.