SİGARA ZAMMI SON DURUM! Son zamlardan sonra güncel liste! Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? 2022 ÖTV zammıyla Philip Morris, BAT ve JTİ: Kent, Murattı...
ÖTV zammıyla sigara fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Tütün kullancıları Son zamlardan sonra güncel sigara fiyatlarını sıklıkla araştırıyor. Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigaralara ne kadar zam geldiği internet arama motorlarında en çok sorgulanan konuların başında geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre tütün ürünlerinde asgari maktu vergiler ve maktu vergiler yüzde 10, alkollü içkilerde asgari maktu vergiler yüzde 25 artırıldı. İşte ÖTV zammının ardından güncel sigara fiyatları: Kent, Murattı...
28.05.2022 11:41 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:41
Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Sigara zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir önceki gün alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hemen ardından da sigara zammı ve sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Peki hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 ÖTV zammıyla Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi...