SİGARA ZAMMI SON DURUM! Son zamlardan sonra güncel liste! Hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? 2022 ÖTV zammıyla Philip Morris, BAT ve JTİ: Kent, Murattı...

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Sigara zammı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bir önceki gün alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranının artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hemen ardından da sigara zammı ve sigara fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Peki hangi sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 ÖTV zammıyla Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyat listesi...