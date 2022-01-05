Çalışanın kıdem tazminatı yükseldi! Tavan 10.800 TL oldu
Kıdem tazminatında alt sınır da üst sınır da yeni yılla birlikte yükseldi. Asgari ücretliye her yıl için 5 bin 4 lira ödenirken, tavan da 10 bin 800 lira oldu. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
05.01.2022 06:57
- Son Güncelleme: 05.01.2022 07:19
Buna göre 10 yıl çalışan bir personel (giydirilmiş ücreti 8 bin 284 lirayı geçenler) Ocak-Haziran tarihlerinde işten çıkarılması halinde 108 bin lira kıdem tazminatı alabilecek.
SINIRLAR DEĞİŞTİ
Kıdem tazminatının alt sınırı asgari ücret, üst sınırı en yüksek devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesi tutarında bulunuyor.