Anında gidip alınıyor! Ailelere 500-900 TL arası destek ödemesi veriliyor! Başvurular nasıl yapılır?

Daha önceden, evlenenlere ve evde hastası olanlara yapılan ödemelerden sonra, devlet şimdi de durumu olmayan çocuksuz ailelere ve çocuklarını okutan dar gelirli ailelere destek oluyor. Bu kriterlere uygun kişiler verilecek olan 500 ile 900 TL arası yardımdan yararlanabilecekler. Siz de eğer başvuru kriterlerine uyuyorsanız yardım için gerekli evrakları ve formu alarak kaymakamlıklardan kolayca başvuru yapabilirsiniz.