85.000 TL’den başlayan fiyatlarla Lojman satışları başladı! 2+1 ve 3+1 daireler! İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve daha bir çok ilde...

İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve daha bir çok ilde 85.000 TL'den başlayan fiyatlarla Lojman satışları başladı. 2+1 ve 3+1 daireler kapış kapış gidiyor. Ferah ferah oturabileceğiniz daireleri uygun fiyata almak için lojman satışlarını bekleyenler yaşadı. 2+1 ve 3+1 lojman daireleri yüzde 40'a varan indirimlerle satılacak. Ekim ayıyla birlikte illerden tek tek lojman satış ilanları gelmeye başladı. Lojmanlarda daire satın almak isteyenler için lojman satış ilanı olan şehirlere haberimizde yer verdik.