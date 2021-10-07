85.000 TL'den başlayan fiyatlarla Lojman satışları başladı! 2+1 ve 3+1 daireler! İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve daha bir çok ilde...
2021 yılında bir çok şehirdeki kamu kurum ve kuruluşları yeni lojman satışları yapacaklarını duyurdu. 2+1 ve 3+1 daireli lojmanlarda oturmak isteyenler satışların detaylarını araştırıyor. Lojman satışları 85.000 TL'den başlayan fiyatlarla yapılacak. Lojman satışının yapılacağı şehirler arasında İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Muğla, Çanakkale gibi bir çok il bulunuyor. Konut fiyatlarının arttığı şu günlerde lojman dairelerini çok uygun fiyata alabilirsiniz. İşte 2021 lojman satış ilanları...
07.10.2021 11:59
- Son Güncelleme: 07.10.2021 12:07
İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun ve daha bir çok ilde 85.000 TL'den başlayan fiyatlarla Lojman satışları başladı. 2+1 ve 3+1 daireler kapış kapış gidiyor. Ferah ferah oturabileceğiniz daireleri uygun fiyata almak için lojman satışlarını bekleyenler yaşadı. 2+1 ve 3+1 lojman daireleri yüzde 40'a varan indirimlerle satılacak. Ekim ayıyla birlikte illerden tek tek lojman satış ilanları gelmeye başladı. Lojmanlarda daire satın almak isteyenler için lojman satış ilanı olan şehirlere haberimizde yer verdik.