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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?

Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. Peki emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği son dakika haberinin tüm detayları...

28.11.2020 09:01 - Son Güncelleme: 28.11.2020 09:02
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?


Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin gözü de Ocak zammına çevrildi. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 4.62 çıkarken, Kasım ve Aralık verileri merakla bekleniyor.

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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?

EN YÜKSEK 6.780 LİRA
Zam oranı, Merkez Bankası'nın yüzde 12.1'lik enflasyon tahminine göre yüzde 6, Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketindeki yüzde 12.47'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.35 olacak.

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?


Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en yüksek maaş 6 bin 375 lira 37 kuruş.

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?

Bu maaş zam oranı yüzde 6 olursa 6 bin 757 lira 89 kuruşa, yüzde 6.35 olursa 6 bin 780 lira 21 kuruşa yükselecek.

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşında 404,84 liraya varan artış olacak. İşte tahminlere göre maaş tablosu:

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