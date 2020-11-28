SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak zammı ne kadar olacak?
Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6 ya da 6.35 olacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. Peki emekli maaşına yapılacak olan Ocak zammı ile birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Hangi emekli ne kadar alacak? İşte emeklilerin Ocak zammı ile ilgili merak ettiği son dakika haberinin tüm detayları...
28.11.2020 09:01
- Son Güncelleme: 28.11.2020 09:02
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