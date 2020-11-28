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Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? İşte en ucuz kış lastiği fiyatları

Ticari araçlar için kış lastiğine geçiş zamanına sayılı günler kaldı. Hususi otomobiller için de kış lastikleri kullanılıyor ancak zorunlu değil. Sürüş güvenliğini üst seviyede tutmak için kış lastiği kullanmakta yarar var.

Peki kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? En ucuz kış lastikleri hangileri? İşte kış lastiği alırken dikkat etmeniz gereken hususlar ve kış lastiği fiyatlarında son durum.

28.11.2020 09:51 - Son Güncelleme: 28.11.2020 10:11
Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? İşte en ucuz kış lastiği fiyatları

Kış lastiği seçerken ucuz da olsa bazı özelliklerinin yeterli seviyede olması gerekiyor. Aksi halde sürüş güvenliğini riske atabilirsiniz.

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Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? İşte en ucuz kış lastiği fiyatları

Yakıt tüketimi, ıslak zeminde tutunma ve gürültü seviyesi olarak kıstaslara ayrılan lastiklerde bu seviyelerin iyi olmasına dikkat etmek gerekiyor. Verimsiz lastikler kışın görevini yerine getiremezken hem de boşa para harcamanıza ve güvensiz sürüşe neden olur.

Piyasada satılan çeşitli marka kış lastiği bulunuyor. Aracınız için en uygun olan lastiği edinmenizde yarar var.

Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? İşte en ucuz kış lastiği fiyatları

En çok tercih edilen jant sınıfına göre ucuzdan pahalıya lastikleri sıraladık. İşte Hürriyet'te yer alan habere göre fiyatlar…

Not: Lastikler adet fiyatıdır. Fiyat konusunda lastikçinizden destek almanızda yarar var. Kış lastiği aldıktan sonra sökme, takma, balans ayarı ve gerekirse sibop değişiminin de yapılması gerekmektedir.

Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? İşte en ucuz kış lastiği fiyatları

15 inç lastikler

Semperit 185/65/15

312.8 lira

Laufenn 195/65/15

314.5 lira

Kış lastiği seçerken nelere dikkat etmeli? İşte en ucuz kış lastiği fiyatları

Milestone 195/65/15

318.1 liraNokian 185/65/15

337.5 lira

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