SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar
Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, sayıları 60 bini geçen influencer'ların sosyal medyada yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi. Buna göre ürün tanıtımı yapan sosyal medya fenomenleri artık reklam ve sponsorlukları #Reklam/ Tanıtım, #Sponsor, #İşbirliği, #Ortaklık gibi ifadelerle belirtmen zorunda. Öte yandan tanıtım için gelen ürünü kendisi almış gibi göstermek yasaklandı. Bir diğer yasak ise devle tarafından test edilmemiş ürünlere reklam verilmesi.
08.05.2021 09:23
- Son Güncelleme: 08.05.2021 09:23