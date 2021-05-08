RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, sayıları 60 bini geçen influencer'ların sosyal medyada yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi. Buna göre ürün tanıtımı yapan sosyal medya fenomenleri artık reklam ve sponsorlukları #Reklam/ Tanıtım, #Sponsor, #İşbirliği, #Ortaklık gibi ifadelerle belirtmen zorunda. Öte yandan tanıtım için gelen ürünü kendisi almış gibi göstermek yasaklandı. Bir diğer yasak ise devle tarafından test edilmemiş ürünlere reklam verilmesi.

08.05.2021 09:23 - Son Güncelleme: 08.05.2021 09:23
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de sayısı 60 bini geçen influencer'ların yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi.

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SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar

Buna göre ürün tanıtımı yapılırken reklam, sponsor, işbirliği, hediye olduğu vurgulanacak, sesli, görsel, yazılı örtülü reklam yapılamayacak.

SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar

Test edilmeyen ürünlerin reklamı yasaklanırken, tanıtım ürünleri satın almış gibi gösterilemeyecek.

SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar

Eczacılar ile sağlık kuruluşlarının sunduğu ürün ve hizmetler tanıtılamayacak.

SON DAKİKA: Sosyal medya fenomenlerine kötü haber! Ürün tanıtımını belirtmen zorundalar

Ticari reklamda filtreleme, efekt olduğu belirtilecek.