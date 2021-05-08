Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor! Elon Musk'ın açıklaması sonrası "Dogecoin 1 dolar olacak" iddiası
Kripto para piyasalarının yükselen yıldızı Dogecoin yeni rekorlar kırmaya başladı. Bu akşam NBC'de yayımlanacak olan Elon Musk'ın SNL programında Dogecoin'e ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Beklentiler dahilinde Dogecoin 0.739 dolara kadar yükseldi. Elon Musk'ın Dogecoin'e ilişkin açıklama yapması ile birlikte birçok kişi Dogecoin'in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.
08.05.2021 08:57
- Son Güncelleme: 08.05.2021 09:12
Dogecoin'in kader günü olarak adlandırılan 8 Mayıs 2021 büyük önem arz ediyor. Milyarder iş adamı Elon Musk'ın TSİ 18:30'da NBC ekranlarında Saturday Night Live programında Dogecoin'e ilişkin açıklama yapması ile birlikte birçok kişi Dogecoin'in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.
BİR GÜNDE DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 YÜKSELDİ
Dogecoin 8 Mayıs günü saat 08:21 itibarıyla dolar bazında yüzde 10, Türk Lirası bazında da yüzde 25 oranında yükseliş kaydetti.
DOGECOİN HİKAYESİ NASIL BAŞLADI?
Milyarder iş adamı Elon Musk'ın tweetleriyle desteklediği Dogecoin yükselişini sürdürüyor. Hürriyet'in haberine göre 2013 yılında iki kafadarın projesi olarak piyasaya sunulan Dogecoin bugün 15 milyar doları aşkın işlem hacmiyle birçok şirketten daha güçlü duruma geldi.
HİKAYENİN KAHRAMANI ANAOKULU ÖĞRETMENİNİN KÖPEĞİ
Japonya'nın Sakuro şehrinde yaşayan anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, köpeği Kabosu'nun fotoğrafını 23 Şubat 2010 tarihinde paylaştı. İnsan yüzüne benzeyen fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çeken Kabosa bir anda fenomen haline geldi.
İKİ KAFADAR ORTAYA ÇIKARDI
Sınırsız sayıda ve merkeziyetsiz olan Dogecoin'in fikir babası girişimci Jackson Palmer ve yazılımcı Billy Markus güçlerini birleştirerek Dogecoin'i piyasaya sürdü ve ilk iki haftada yüzde 300 oranında yükseliş kaydetti.