Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor! Elon Musk'ın açıklaması sonrası "Dogecoin 1 dolar olacak" iddiası

Kripto para piyasalarının yükselen yıldızı Dogecoin yeni rekorlar kırmaya başladı. Bu akşam NBC'de yayımlanacak olan Elon Musk'ın SNL programında Dogecoin'e ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Beklentiler dahilinde Dogecoin 0.739 dolara kadar yükseldi. Elon Musk'ın Dogecoin'e ilişkin açıklama yapması ile birlikte birçok kişi Dogecoin'in 1 dolara ulaşacağını iddia ediyor.

08.05.2021 08:57 - Son Güncelleme: 08.05.2021 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





