TOKİ İlk Evim kredisi Halkbank, Ziraat Bankası'ndan... Yastık altında 500 TL'si olana TOKİ'den 2+1, 3+1 120 m2 daireler! Günlük sigara parası!

TOKİ sosyal konut başvuruları alınmaya başlandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk temeli Ekim ayında atılacak. İstanbul'da geliri 18 binin altındakiler, diğer illerde ise 16 binin altındakiler başvuru yapabilecek. Projede 2+1 ve 3+1 odalı daireler yer alıyor. 2+1 evler 75-85 metrekare, 3+1 evler ise 100-120 metrekare arasında olacak şekilde inşa edilecek. Başvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar ilk taksit ödemesini sözleşme yapıldıktan sonra yatıracak. Peşinat tutarı yüzde 10 olarak belirlenirken, bu miktarı kredi ile tahsis etmek isteyenler için bankalarının desteği alınabilecek.