Son dakika! Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan flaş açıklama! Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs’ta hesaplarda!

Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika açıklamasında ''Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.'' ifadelerini kullandı.