Son dakika! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş açıklama! Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs'ta hesaplarda!
Son dakika haberi... Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ''Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir. '' denildi.
07.05.2023 10:15 - Son Güncelleme: 07.05.2023 10:20
Sosyal Güvenlik Kurumu son dakika açıklamasında ''Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.'' ifadelerini kullandı.