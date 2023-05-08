Değişti, PTT ve e-Devlet detayı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz.... Sosyal yardım alanlara az evvel müjde geldi!

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşları ilgilendiriyor. Ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar hakkında güncel gelişmeler yakından takip edilirken, ödemelerden faydalanan vatandaşlar 2023 yılında miktarın ne kadar olduğunu merak ediyor. Geçtiğimi Ocak ayında yaşlı aylığı 1.997 TL'ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL'ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL'ye yükseldi. Diğer yandan ödeme işlemleri hakkında yeni açıklama geldi. İşte detaylar...