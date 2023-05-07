Emekliye Mayıs'ta 9.500 TL'nin üzerinde PROMOSYON jesti! 3 yıl söz ver parayı al! Nasıl yani deme! Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi, İNG, HSBC...
Bankalar arasındaki promosyon yarışı kızıştı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) birlikte bu yıl itibariyle promosyon alacak emekli sayısı arttı. Bu noktada bankalar da promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Bazı bankaların promosyon teklifleri ise 9 buçuk bini geçti. Özel ve kamu tüm bankalar değiştirdi! Peki EYT banka promosyonları ne kadar, kaç TL oldu? En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte banka banka 2023 Mayıs ayı promosyon listesi! Halkbank, Ziraat, Vakıf, Yapı Kredi, Akbank, TEB...
Emekli promosyon kampanyasında tutarlar arttı! Hem kamu hem de özel bankalar Mayıs ayının gelmesiyle birlikte harekete geçti. En düşük promosyon tutarı güncellendi. Bankaların emekli müşteri yarışı EYT'liler ile birlikte hızlandı. Kampanyalarla banka promosyonu 9. 500 TL'yi geçti. Peki Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları...
Bankalar emeklilere 3 yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş almaları durumunda emekli promosyon ödemesi yapıyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2023'te belirlemesi gereken asgari emekli promosyon tutarlarını 1 Kasım itibarıyla erkenden yeniledi.
Buna göre maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL,
3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL,
7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve
10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL'ye çıkartıldı.
Yani Türkiye'de hiçbir banka bu miktarlardan daha az promosyon ödeyemeyecek. Ancak bu rakamların üzerinde emekli promosyon ödemesi serbest olmaya devam edecek.
GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON MİKTARLARI NE KADAR?
İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:
ALBARAKATÜRK: 3.500-7.500 TL arası: 5.500 TL 7.500-10.000 TL arası: 6.000 TL
AKBANK: 3.500-7.499 TL arası: 4.850 TL 7.500-9.999 TL arası: 6.250 TL
DENİZBANK: İlk defa aylık alacak EYT'liler için 3.500-7.500 TL arası: 7.000 TL 7.500-10.000 TL arası: 9.000 TL