Emekliye Mayıs’ta 9.500 TL’nin üzerinde PROMOSYON jesti! 3 yıl söz ver parayı al! Nasıl yani deme! Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi, İNG, HSBC...

Emekli promosyon kampanyasında tutarlar arttı! Hem kamu hem de özel bankalar Mayıs ayının gelmesiyle birlikte harekete geçti. En düşük promosyon tutarı güncellendi. Bankaların emekli müşteri yarışı EYT'liler ile birlikte hızlandı. Kampanyalarla banka promosyonu 9. 500 TL'yi geçti. Peki Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları...