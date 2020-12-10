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SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

Son dakika haberi: Sigortasız çalışan işçiler, 1 Ocak'a kadar işverene başvurmalı. İşçiler bu sayede kayıt altına alınabilecek. İşverene başvurduğu halde sigortalı olmayan işçiler ise hakkını mahkemede arayacak. İşveren de başvuran kişileri işe alırsa bu kişileri istihdam ettiği gün başına devletten destek alacak.

10.12.2020 08:49 - Son Güncelleme: 10.12.2020 08:49
SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

Torba kanun yürürlüğe girdi. Torba kanunda yer alan bir düzenleme sigortasız çalıştırılanlara yönelik olarak önemli bir hak getiriyor.

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SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

Sigortasız çalıştırılan işçiler işverenlerine başvurarak kayıt altına alınabilecekler. İşverenin sigorta başlatmaması durumunda mahkeme yoluyla bu hakların alınması gerekliliği doğacaktır.

SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

Kimleri kapsıyor?
1 Ocak 2019 - 17 Nisan 2020 arasında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı dışında işten ayrılan kişiler ile bu tarihler arasında sigortasız çalıştırılanlar ile halen sigortasız çalıştırılmaya devam eden kişiler düzenlemeden faydalanabilecekler.

SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

Kim başvurabilecek?
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten ayrılan kişiler (istifa dahil)

SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 tarihleri arasında sigortasız çalıştırılıp işten ayrılan kişiler

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