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SON DAKİKA: Sigortasız çalışan işçi 1 Ocak'a kadar işverene başvurursa kayıt altına alınacak

Son dakika haberi: Sigortasız çalışan işçiler, 1 Ocak'a kadar işverene başvurmalı. İşçiler bu sayede kayıt altına alınabilecek. İşverene başvurduğu halde sigortalı olmayan işçiler ise hakkını mahkemede arayacak. İşveren de başvuran kişileri işe alırsa bu kişileri istihdam ettiği gün başına devletten destek alacak.

10.12.2020 08:49 - Son Güncelleme: 10.12.2020 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





