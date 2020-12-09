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Asgari Geçim İndirimi ücretlerine zam geliyor! İşte yeni 2021 AGİ ücretleri

Asgari Geçim İndirimi 2021 yılı itibarıyla artış yaşayacak. Asgari ücrete gelecek olan zamla birlikte AGİ'de de yükseliş meydana gelecek. En düşük 220.73 lira, en yüksek de 375.23 lira olarak verilen AGİ'nin artmasıyla birlikte maaşlara küçük de olsa katkı sağlanacak. En düşük zam ihtimali yüzde 7 olması durumunda en az AGİ 236.1 lira en yüksek AGİ 401.4 lira olacak. Zam oranı yüzde 35 olursa en az AGİ 297.9 lira en yüksek AGİ 506.5 lira olacak. İşte olası yeni AGİ ücretleri.

09.12.2020 09:30 - Son Güncelleme: 09.12.2020 09:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





