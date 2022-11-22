Son dakika Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları düştü! Brent petrol 86,97 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM! İstanbul, Ankara, İzmir...
BENZİN MOTORİN LPG İNDİRİM HABERLERİ! Brent petrol 90 doların altına düştü. Akaryakıt fiyatları son günlerde sıklıkla güncelleniyor. 81 ildeki milyonlarca sürücü peş peşe indirim müjdesiyle seviniyor. Son olarak 19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzine 75 kuruşluk indirim yapılmıştı. Peki yeni indirim var mı? İşte son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...
22.11.2022 10:00 - Son Güncelleme: 22.11.2022 10:01
SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatı düşmeye devam ediyor. Son olarak 86,97 dolara kadar geriledi. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli bir grafikte seyreden petrol piyasası son dönemde düşüşte. Cuma günü 90,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,74 gerileyerek 86,97 dolar oldu. Brent petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...