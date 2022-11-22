Son dakika Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları düştü! Brent petrol 86,97 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM! İstanbul, Ankara, İzmir...

SON DAKİKA AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatı düşmeye devam ediyor. Son olarak 86,97 dolara kadar geriledi. Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle hareketli bir grafikte seyreden petrol piyasası son dönemde düşüşte. Cuma günü 90,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,74 gerileyerek 86,97 dolar oldu. Brent petroldeki düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte detaylar...